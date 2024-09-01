Еще три модульных ФАПа открыли в Ишимском районе

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Три модульных ФАПа открыли в селах Равнец, Боровое и Мезенка Ишимского района. Всего 12 объектов медицины появились в муниципальном образовании за три года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В ближайшее время новое медучреждение начнет работать и в с. Прокуткино. Все они оборудованы необходимым для предоставления первичной медицинской помощи.

"Каждый медицинский работник, который будет работать на новом оборудовании, прошел курсы повышения квалификации. Это позволяет им оказывать качественную медицинскую помощь с использованием современных приборов", - сказала главный фельдшер Областной больницы № 4 Кристина Веденякина.

Новые ФАПы возводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения.