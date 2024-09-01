Дорожные работы начнутся На Обходе Тюмени 11 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по замене покрытия на крайней правой полосе движения перед развязкой Московского тракта со стороны ул. Калинина проведут с 11 по 12 сентября. Ремонт будет идти по ночам с 20 до 7 часов. В первую ночь дорожники планируют демонтировать слои дорожной одежды, устроить основание из органо-минеральной смеси и уложить нижний слой асфальтобетона. В следующую ночь уложат верхний слой асфальтобетона, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На период проведения работ перекроют один из съездов развязки. Предпринимаются дополнительные меры по предотвращению возможных затруднений движения. Транзитный транспорт из северных и восточных регионов будут оповещать о проведении работ по рации и направлять его через северную часть Обхода Тюмени.

В зоне проведения работ будет высокая интенсивность движения, возможны затруднения. Водителей просят учитывать это при составлении маршрута.