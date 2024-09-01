Более 40 тюменских выпускников трудоустроились благодаря программе стажировки

| Фото: Департамент труда и занятости Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости Тюменской области

47 выпускников вузов и ссузов устроились на постоянное место работы после стажировки в рамках программы службы занятости населения Тюменской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба профильного департамента региона.

Одна из них - Надежда Анохина из Тобольска. После окончания Тюменского госуниверситета девушка обратилась за содействием в поиске работы в отделение кадрового центра "Работа России". Здесь Надежде помогли устроиться на стажировку в ООО "ПрофИнжиниринг. Компания активно участвует в программе с 2021 года и предоставляет возможность молодым специалистам приобрести первоначальный опыт. Более десяти выпускников уже прошли здесь стажировку в разное время по специальностям "Техносферная безопасность", "Экология и природопользование", "Инженерная защита окружающей среды".

После окончания стажировки Надежда Анохина планирует остаться здесь на постоянную работу. Примечательно, что наставником ее является Екатерина Громовская, которая так же проходила здесь стажировку и получила постоянное место в 2022 году.

Ежегодно в рамках мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных учреждений создается порядка 300 рабочих мест. Подробнее узнать о том, кто и как может воспользоваться программой, расскажут специалисты отделений кадрового центра "Работа России" Тюменской области.