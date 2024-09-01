  • 11 сентября 202411.09.2024среда
  • USD91,1127
    EUR100,4995
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер восточный

Урожайность овощей в Тюменской области достигла 494 центнеров с гектара

Экономика, 13:53 11 сентября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. 310 тонн овощей собрали с 270 гектаров аграрии в Тюменской области. Урожайность по данным на 11 сентября составляет 494 центнера с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

В частности, собрано 4 тыс. 56 тонн капусты, 6 тыс. 203 тонны свеклы, 2 тыс. 248 тонн моркови.

Урожайность картофеля составляет 278 центнеров с гектара. Аграрии собрали 43 тыс. 120 тонн картофеля.

Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор достиг 429 тыс. 607 тонн, в том числе 298 тыс. 72 тонны яровых зерновых, 5 тыс. 965 тонн озимых, 125 тыс. 570 тонн горох. Всего обмолочено 170 тыс. 241 гектар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 11.09.2024Урожайность овощей в Тюменской области достигла 494 центнеров с гектара
10:57 11.09.2024117 водопроводных колодцев возводят в Заводоуковске
09:18 11.09.2024Более 585 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления в электронном виде
17:45 10.09.2024Тюменские компании могут бесплатно нанять студентов и выпускников на стажировку