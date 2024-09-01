Урожайность овощей в Тюменской области достигла 494 центнеров с гектара
Экономика, 13:53 11 сентября 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
13 тыс. 310 тонн овощей собрали с 270 гектаров аграрии в Тюменской области. Урожайность по данным на 11 сентября составляет 494 центнера с гектара, сообщает региональный департамент АПК.
В частности, собрано 4 тыс. 56 тонн капусты, 6 тыс. 203 тонны свеклы, 2 тыс. 248 тонн моркови.
Урожайность картофеля составляет 278 центнеров с гектара. Аграрии собрали 43 тыс. 120 тонн картофеля.
Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор достиг 429 тыс. 607 тонн, в том числе 298 тыс. 72 тонны яровых зерновых, 5 тыс. 965 тонн озимых, 125 тыс. 570 тонн горох. Всего обмолочено 170 тыс. 241 гектар.