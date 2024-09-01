В Тюменской области 42 тыс. 507 подростков прошли профосмотры с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42 тыс. 507 подростков прошли профилактические осмотры в Тюменской области за 8 месяцев 2024 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

Впервые выявили патологию у 227 человек. Пациенты направлены на дообследование и лечение. Среди нарушений репродуктивной системы у юношей преобладают заболевания мочеполовой сферы, на втором месте — аномалии развития. У девушек - нарушения менструального цикла и болезни молочной железы.

Как отметила начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дедюкина, своевременное выявление проблем позволяет предупредить развитие заболеваний и начать своевременное лечение, что способствует предотвращения тяжелых осложнений, сохранению репродуктивного потенциала на многие годы, продление здоровой и активной жизни.