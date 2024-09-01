В Тюмени музыкальный сквер с виолончелью и сценой откроют 5 октября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Леонида Згерского по ул. Республики Тюмени откроют для посещения 5 октября. Его строительство и наполнение выполнено на 80 %.

Руководитель управы Центрального округа Артём Павлюченко сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что это будет первое музыкальное пространство города.

Художник из Воронежа, участник проекта "Морфология улиц" Ян Посадкий при поддержке тюменских предпринимателей на стене создал арт, посвященный первому директору Тюменской филармонии Леониду Згерскому.

"В нем есть два портрета Згерского и фрески с фасада филармонии. И в него "вшито" произведение Юрия Гуляева "Желаю вам", его можно услышать, скачав специальную программу", - уточнил Павлюченко.

Второй музыкальный акцент – виолончель из мартеновской стали. Ее авторами стали специалисты центра стратегического развития "Сибирь". Материал устойчив к агрессивным средам, имеет характерный насыщенный цвет. На инструменте появятся металлические струны и висячие трубочки.

"Это третий арт, выполненный из этого вида стали. Два других стоят на входе Дзержинского и в сквере Крапивина. Многие архитекторы, дизайнеры используют его и в архитектуре зданий, это тренд", - пояснил руководитель управы.

В общественном пространстве есть сцена, на которой местные исполнители будут давать концерты. На это надеется музыкант, студентка второго курса ТюмГУ Светлана Хасанова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша студия находится в здании швейной фабрики, на ее стене нарисован Згерский, руки дирижера. Интересно все выглядит, красиво и атмосферно. Мы музыкой занимаемся профессионально. Я сейчас пишу композицию для первокурсников. Наше объединение участвует во всех университетских мероприятиях, в Студвесне, других фестивалях", - рассказала Светлана.

На сегодня сквер Згерского готов на 80 %. Подрядчику осталось высадить 30 деревьев: ель колючую, иву серебристую, черемуху. Ландшафтные дизайнеры для этого пространства предложили использовать гортензию, кизильник, пузыреплодник. Их высадят с наступлением прохладной погоды.

При входе в сквер с ул. Республики слева горожане увидят габион - это сохранившиеся элементы первой мостовой города. Здесь установят табличку с датой ее основания – 1893 год.

"Забора у сквера не будет. Мы делаем открытое пространство, доступное всем. Предлагаем предпринимателям организовать здесь точки общепита, кофейни. С таким же предложением выступили к владельцам швейной фабрики. Хотим облагородить место парковки", - сказал глава управы Центрального округа Тюмени Артём Павлюченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый музыкальный сквер города строился в рамках национального проекта "Комфортная городская среда".

Анжела Лебедева