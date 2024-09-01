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Волонтеры из Каскары шьют многофункциональные одеяла для земляков-участников СВО

Общество, 17:23 11 сентября 2024

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Каскаринский клуб "МыВместе" расширил перечень бытовых товаров и принадлежностей для отправки в качестве гуманитарной помощи. Жительницы села заботливо плетут маскировочные сети, изготавливают сухие супы и окопные свечи, а сейчас и шьют защитные одеяла, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Такие тактические одеяла не излучают тепло, тем самым становятся невидимыми для тепловизоров противника. Одеяло шьют из крепкого материала и с ручками из строп, благодаря чему приспособление может служить также носилками для транспортировки бойцов.

Специальную ткань для пошива соратницам предоставил Совет ветеранов Тюменского района – ткань приобрели на средства счета "Забота и милосердие". Участницы клуба и жительницы села помогли с расходными материалами.

Часть готовых и протестированных на функциональность одеял мастерицы передали маме бойца для отправки, часть планируют передать через пограничников, остальные – именными посылками землякам.

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