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Паспорта готовности к зиме получили 2 тыс. 534 многоквартирных дома в Тюмени

Общество, 18:07 11 сентября 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

2 тыс. 534 многоквартирных дома в Тюмени получили паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду. Соответствующие решения вынесла специальная комиссия, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Документы поступили в отношении более 81% многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. Большинство управляющих организаций выполнили мероприятия по подготовке домов к отопительному периоду, сейчас идет формирование необходимого пакета документов для получения актов готовности.

В администрации напомнили, что управляющие компании, ТСЖ, ЖСК должны заявиться в комиссию не позднее 15 сентября. Потребителей тепловой энергии, которые не заявились на проверку, могут привлечь к административной ответственности.

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# отопительный сезон , отопление , паспорта готовности

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