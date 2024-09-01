Интернет-конференция депутатов Тюменской городской думы Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова состоялась 11 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теме "Работа депутата" была посвящена интернет-конференция депутатов Тюменской гордумы Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 11 сентября.

В течение недели от жителей города поступали вопросы, на которые ответили Дмитрий Викторович и Руслан Ахатович. В частности, Дмитрий Бородин рассказал о деятельности общественной организации "Совет надёжных отцов Тюменской области".