Навигатор допобразования Тюменской области участвует во Всероссийском голосовании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Навигатор дополнительного образования Тюменской области участвует во Всероссийском голосовании. Жители региона могут поддержать продукт в конкурсе лучших цифровых сервисов, которые разработаны разработанные органами власти "ПРОФ‑IT.2024".

"Благодаря навигатору мы сделали важный шаг в повышении доступности дополнительных образовательных услуг и создании комфортной среды для саморазвития и обучения школьников", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

С помощью навигатора родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования: спортивную школу, детско-юношеский центр, школу искусств и другие

Как сообщает информационный центр Тюменской области, голоса принимаются до 25 сентября.