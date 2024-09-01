Навигатор допобразования Тюменской области участвует во Всероссийском голосовании
Навигатор дополнительного образования Тюменской области участвует во Всероссийском голосовании. Жители региона могут поддержать продукт в конкурсе лучших цифровых сервисов, которые разработаны разработанные органами власти "ПРОФ‑IT.2024".
"Благодаря навигатору мы сделали важный шаг в повышении доступности дополнительных образовательных услуг и создании комфортной среды для саморазвития и обучения школьников", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
С помощью навигатора родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования: спортивную школу, детско-юношеский центр, школу искусств и другие
Как сообщает информационный центр Тюменской области, голоса принимаются до 25 сентября.