Рекордное количество заявок направили тюменцы на конкурс президентских грантов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив направили творческие команды Тюменской области. Это в два раза больше, чем годом ранее и больше всех среди регионов Урала, сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

"Считаю, этому способствует открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ. Он становится центром притяжения творческих команд, центром создания актуальных общественно значимых проектов. За лето проведено два десятка обучающих мероприятий для 600 участников, информационно-мотивационная кампания и почти 200 консультаций. Около десятка проектных команд прошли акселератор ПФКИ. Желаю успехов нашим активистам", - отметила директор департамента культуры Елена Майер.

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2024 года.