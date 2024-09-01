Ишимского пенсионера отправили в психбольницу за убийство знакомой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

65-летнего жителя Ишима признали невменяемым и приговорили к лечению в психиатрической больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.

Зимой этого года в подвале многоквартирника по ул. Карла Маркса мужчина на почве конфликта со знакомой нанес ей множественные удары, а потом задушил. Тело он выбросил в мусорный контейнер около дома. Останки обнаружили на мусоросортировочном заводе в Ишимском районе.

Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством и представляет опасность для общества. В момент убийства он не руководил своими действиями и нуждается в принудительном лечении.