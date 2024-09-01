  • 12 сентября 202412.09.2024четверг
  • USD91,2653
    EUR100,7421
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Тюменской области более 189 тысяч человек вакцинировались от гриппа

Общество, 12:03 12 сентября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

189 тыс. 211 человек сделали прививку от гриппа в Тюменской области. Из них 124 тыс. 603 - взрослых, детей - 64 тыс. 608, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Перед прививкой пациента осматривает медработник на предмет отсутствия противопоказаний и только после этого отправляет на процедуру. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакцинация , грипп

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 12.09.2024В Тюменском районе спасатели отрабатывают легенду двух лесных пожаров
13:20 12.09.2024Искусственный интеллект заговорил на татарском языке
13:09 12.09.2024Тюменская область - в числе лидеров по внедрению мобильного приложения оперативной помощи детям
12:58 12.09.2024Рекордное количество заявок направили тюменцы на конкурс президентских грантов