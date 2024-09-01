В Тюменской области более 189 тысяч человек вакцинировались от гриппа

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

189 тыс. 211 человек сделали прививку от гриппа в Тюменской области. Из них 124 тыс. 603 - взрослых, детей - 64 тыс. 608, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Перед прививкой пациента осматривает медработник на предмет отсутствия противопоказаний и только после этого отправляет на процедуру. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.