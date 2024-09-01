Искусственный интеллект заговорил на татарском языке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС представила разработанную новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. Она получила название Rehmet — что в переводе означает спасибо.

Новая версия языковой модели способна обрабатывать документы объемом в пять листов A4, извлекать и суммаризировать данные за несколько секунд. Она может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов на татарском. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы. Cotype извлечет ключевую информацию, такую как тематика запроса, местоположение и личные данные заявителя, и передаст их в соответствующую базу данных. Как и другие модели семейства Cotype, эта версия может устанавливаться в контуре организации, что позволяет исключить утечки информации.

"Создавая большую языковую модель на татарском, разработчики MTS AI преследовали несколько целей. Во-первых, мы хотели поддержать многообразие языков, существующих в России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху. Во-вторых, этот проект показал, что мы умеем адаптировать наши модели под любые научные и бизнес-задачи, в том числе и такие нетривиальные как обработка информации на языках народов России", - сказал исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.