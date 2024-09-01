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Тюменские школьники стали победителями Всероссийского форума профориентации

Общество, 11:30 13 сентября 2024

Пресс-служба «ПроеКТОрия» | Фото: Пресс-служба «ПроеКТОрия»

Шесть проектов, разработанных школьниками Тюменской области, признаны лучшими в своих номинациях на Всероссийском форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ".

Всего на суд экспертов был представлен 171 проект. Победителями в номинации "Сообщество" признан "Альфа Марафон" (Яковлев Алексей, Космылева Полина), в номинации "Маркетинг" - "МистерДостависта" (Матюк Дмитрий, Нохрин Александр), "Марафон от Почта Банка" (Павленко Владимир, Вагина Мария)​​​​​​​, "ЭнергоКлюч – Ваш свет – наша работа" (Решетников Кирилл, Мифтахова Милана), в номинации "Технология/профориентация" - "МетаМир" (Брюханова Арина, Титов Матвей)​​​​, в номинации "Креативные индустрии" - "Жим – гид молодежи в мир профессий" (Лушникова Алиса, Попова Кристина), в номинации "Кибербезопасность" - "ЗаЩИТа" (Устинова Екатерина, Устинова Мария). Ребята получат грантовую поддержку и возможность стажироваться у ведущих работодателей.

Пресс-служба «ПроеКТОрия» | Фото: Пресс-служба «ПроеКТОрия»

Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Мероприятие проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, институтов развития, ведущих отечественных вузов и талантливых школьников. В этом году в нем очно приняли участие 500 школьников со всей России. Еще 120 тыс. ребят, педагогов и наставников присоединились в сетевом формате.

Пресс-служба «ПроеКТОрия» | Фото: Пресс-служба «ПроеКТОрия»

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# молодежь , проекты , профориентация

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