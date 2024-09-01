В Тюменской области снизилась смертность на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10% снизилось количество случаев гибели людей в ДТП в Тюменской области за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.

Об этом доложил начальник Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"Снижение смертности в результате ДТП – результат совместной работы Госавтоинспекции, регионального правительства и предприятий дорожного хозяйства. Мы постоянно держим ситуацию на контроле, общими усилиями разрабатываем и реализуем меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области и снижение аварийности на наших дорогах. Позитивные результаты есть, но расслабляться не надо. Совместная активная работа по профилактике ДТП будет продолжаться", – прокомментировал Сергей Шустов.

Заместитель губернатора поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и дорожные предприятия за проделанную работу. При этом он подчеркнул, что главную роль в обеспечении безопасности на дорогах играет ответственное отношение водителей и пешеходов к соблюдению правил движения.

По мнению Андрея Миллера, между правительством Тюменской области, Госавтоинспекцией и предприятиями дорожного хозяйства налажено тесное и эффективное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения в регионе.

"Есть общее понимание целей, к которым мы все стремимся. На заседаниях нашей рабочей группы под председательством заместителя Губернатора Сергея Шустова мы не только обсуждаем возникающие проблемные вопросы, но и оперативно принимаем необходимые решения. Это очень важно. Самое главное – это оперативность", – подчеркнул он.

Андрей Миллер рассказал об изменениях законодательства, регламентирующего использование средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Так, средства фотовидеофиксации теперь будут размещаться только в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.