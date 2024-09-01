В Тюмени утвердили лидера Международного клуба дружбы региона

Информационный центр правительства Тюменской области Информационный центр правительства Тюменской области

Заседание Совета по вопросам международного молодежного сотрудничества Тюменской области состоялось в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Павла Белявского.

Рабочим органом Совета станет Международный клуб дружбы региона. Это общественное объединение, организованное в качестве продолжения программы "Культурное шефство" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Было здорово, что участники Совета предложили очень много конкретных механизмов, которые до того, как начнется большая деятельность, можно уже сделать. Например, интересная идея, в которой есть большой потенциал, это охватить работой Клуба иностранных граждан, которые учатся в наших вузах", - прокомментировал Павел Белявский.

На заседании был утвержден лидер Международного клуба дружбы в Тюменской области — студентка ТюмГУ направления "Международные отношения", участница ВФМ, руководитель по работе с молодежью в организации "Молодая гвардия Единой России" Гюнель Бахышова. Девушка владеет пятью языками, работает с иностранными студентами, является руководителем международных исторических проектов.

В планах клуба встречи для проработки стратегии взаимодействия с подшефной страной (на Всемирном фестивале молодежи в Сочи ей стал Китай), помощь в адаптации иностранным студентам и включение их в проекты молодежной политики региона, языковые вебинары, совместные мастер классы с подшефной страной.

Открытие Клуба состоится в октябре 2024 года.