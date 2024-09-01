Более 2 тыс. 500 многоквартирников в Тюмени получили паспорта готовности к зиме

2 тыс. 534 многоквартирных дома в Тюмени получили паспорта готовности к отопительному периоду. Всего документы в комиссию поданы на 81 % жилого фонда города, подключенного к системе централизованного отопления.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях. "Главная задача, стоящая перед сетевыми организациями в данный момент, — завершить работы на всех объектах и быть готовыми к началу отопительного периода. Работа в этом направлении шла все лето, и, что немаловажно, в хорошем темпе", - написал он.

Уже проведено семь этапов испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Каждый этап длился не более 14 дней.

"Конечно, на некоторых участках состояние теплотрасс неидеально, и с учетом аварий в прошлый отопительный период и сложившейся экономии по торгам было принято решение о дополнительном включении некоторых объектов в план ремонтов – 2024. Это объекты по улицам - Красных зорь, 50 лет ВЛКСМ, 13, Чернышевского, 2а, Моторостроителей, 5, Профсоюзная, 13, Республики, 209", - отметил Максим Афанасьев.

Всего в этом сезоне объем работ превышает прошлогодние на 30 %. Мероприятия на линейных объектах сейчас превышает 90 %.

Глава города добавил, что в рамках традиционного субботнего объезда он посетит объекты теплоснабжения, о проблемах на которых тюменцы сообщали ему в социальных сетях.