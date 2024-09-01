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Комплексное уродинамическое исследование теперь можно пройти в тюменском центре

Общество, 21:35 12 сентября 2024

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Комплексное уродинамическое исследование начали проводить в детском центре "Надежда" в Тюмени. Раньше оно было доступно только в профильных федеральных центрах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это стало возможным благодаря выделенной губернатором Александром Моором субсидии из средств региона. Дорогостоящее оборудование закуплено и введено в эксплуатацию уже 1 августа. Сегодня уродинамическое исследование проводится в рамках курса реабилитации ребенка в круглосуточном стационаре.

"Оно показано детям с неврологической патологией, которая может быть причиной нарушения мочеиспускания. Данное оборудование ждали мы очень давно", - рассказал детский врач уролог-андролог, нейроуролог Олег Хащивский.

В 2022 году центр "Надежда" стал участником проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", благодаря которому в учреждение приобретено 74 единицы современного медицинского оборудования, отметила главный врач учреждения Вера Змановская. В 2023 году реабилитационный центр посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Для решения вопроса о проведении КУДИ жители области могут обратиться в отдел организации медицинской помощи Детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" по телефону: +7 (952) 344-97-13.

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# диагностика , здравоохранение

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