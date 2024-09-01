В Тюменской области 13 тыс. 871 житель пострадал от укусов клещей

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

13 тыс. 871 житель пострадал от укусов клещей в Тюменской области на 9 сентября. Из этого числа 2 тыс. 231 - дети до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также зарегистрировано 50 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 54 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Наибольшее количество присасываний клещей зафиксировали в Тюмени и Тюменском районе - 7 тыс. 201, в Тобольске и Тобольском районе - 1 тыс. 347 и Ишиме - 763.

Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, состоящая из двух прививок. Через один год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.