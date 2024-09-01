Тюмень не превратится в Гонконг - строители отказываются от возведения малогабаритных квартир

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские строители постепенно отказываются от возведения малогабаритного жилья. Средняя площадь квартир, сданных в Тюмени за несколько последних лет, составляет 50 кв. метров. В строящихся домах – она уже 55 "квадратов", рост составил 9%. Такие данные приводит Циан, аналитики которого оценили состояние рынка жилья.

"Сокращение среднего метража квартир – один из наиболее обсуждаемых участниками рынка жилья трендов последних лет. Это комплексное явление, в котором стремление застройщиков снизить порог входа на рынок, чтобы вписать максимальное число покупателей в ипотечные лимиты, - отмечено в сообщении. - Метражи уже почти не сокращаются, но строится все больше студий".

Хотя и студии, судя по всему, у тюменских застройщиков становятся менее популярными. В домах 2015-2023 годов они занимали 13%, в нынешних новостройках – 11%.

Самые компактные лоты – на рынках с ярко выраженной внешней миграционной привлекательностью (в агломерациях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга). Эти же локации лидируют и по объему спроса (числу сделок, как в абсолютном, так и в денежном выражении). В крупных городах, где объемы продаж меньше – распространенность компактных квартир тоже ниже.

По площадям в строящихся корпусах на первичном рынке среди лидеров - города Северного Кавказа (Махачкала, Ставрополь) и Сибири (Омск, Томск, Новокузнецк). В первом случае это связано с демографической структурой населения (там больше многодетных домохозяйств), во втором – с климатическими особенностями.

Обычно тема средних метражей квартир, по мнению руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, попадает в новостную повестку через упоминание очередной "самой маленькой квартиры" или инициативой по отмене микролотов для инвесторов.

"Это создает ошибочное представление, что российские города превращаются в "гонконги" с 30-этажными небоскребами, состоящими из 9-метровых квартир. В реальности ситуация гораздо сложнее и "объемнее" и, с высокой вероятностью, цикл перехода к более компактному жилью уже близок к завершению и ситуация не требует избыточных регуляторных мер (вроде запрета 35-метровых студий)", - подчеркнул он.