Около 240 спортсменов примут участие в легкоатлетическом кроссе в Уватском районе

| Фото: АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» | Фото: АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»

Чемпионат и первенство Уватского муниципального района по легкоатлетическому кроссу пройдет на стадионе "Атлант" в с. Уват 14 сентября.

В соревнованиях примут участие около 240 спортсменов в нескольких возрастных категориях, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Традиционные состязания посвящены памяти Романа Михайловича Хакимова - учителя физической культуры Уватской средней школы, тренера-преподавателя по легкой атлетике, победителя и призера областных и районных соревнований по лыжным гонкам и легкой атлетике, двукратного чемпиона области по лыжным гонкам.