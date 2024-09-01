Около 240 спортсменов примут участие в легкоатлетическом кроссе в Уватском районе
Спорт, 17:21 13 сентября 2024
| Фото: АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Чемпионат и первенство Уватского муниципального района по легкоатлетическому кроссу пройдет на стадионе "Атлант" в с. Уват 14 сентября.
В соревнованиях примут участие около 240 спортсменов в нескольких возрастных категориях, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Традиционные состязания посвящены памяти Романа Михайловича Хакимова - учителя физической культуры Уватской средней школы, тренера-преподавателя по легкой атлетике, победителя и призера областных и районных соревнований по лыжным гонкам и легкой атлетике, двукратного чемпиона области по лыжным гонкам.