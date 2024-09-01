Тюменские и луганские законодатели укрепляют межрегиональное взаимодействие

| Фото: администрация Краснодона во "ВКонтакте" | Фото: администрация Краснодона во "ВКонтакте"

Первое заседание осенней сессии Тюменской областной думы запомнится расширением взаимодействия региональных парламентариев с новыми регионами России.

Этот факт отметил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов. По его словам, законодатели из Луганской Народной Республики утвердили соглашение о сотрудничестве между народным Советом ЛНР и Тюменской областной думой у себя на заседании этим летом. Тюменские депутаты одобрили документ на 31 заседании облдумы 12 сентября.

"Рассмотрели вопрос в преддверии памятной даты – 30 сентября – Дня воссоединения России, ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, что достаточно символично. Уже есть много общих наработок, налажено взаимодействие для благополучного перехода новых территорий на российское законодательство и построения системы муниципальной власти", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Напомним, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом. Тюменцы помогают учреждениям и предприятиям в восстановлении экономики, инфраструктуры и мирного уклада жизни. Вопросы по поддержке новых регионов держит на личном контроле глава области Александр Моор.

Инна Кондрашкина