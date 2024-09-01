Тюменский IT-диктант объединил более 415 тысяч человек со всей России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

415 тыс. 352 человека из стали участниками тюменского IT-диктанта. Образовательная акция имеет статус всероссийской, в 2024 году к ней присоединились жители всех 89 регионов страны. В числе лидеров по количеству участников - Белгородская (более 100 тыс. участников), Воронежская (16 тыс. 685) и Кемеровская (10 тыс. 796) области.

При этом, по сравнению с прошлым годом стало в пять раз больше отличников. Порядка 49 тыс. жителей России набрали максимальные 100 баллов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Радует, что растут качественные показатели в целом по всем регионам. Это еще раз доказывает эффективность диктанта как инструмента для замера уровня цифровой грамотности населения. В результате мы дополним наши образовательные программы теми вопросами, которые вызывают сложности", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Средний балл за тестирование среди участников вырос до 69,1.