  • 13 сентября 202413.09.2024пятница
  • USD91,1096
    EUR100,3907
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Тюменский IT-диктант объединил более 415 тысяч человек со всей России

Общество, 19:36 13 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

415 тыс. 352 человека из стали участниками тюменского IT-диктанта. Образовательная акция имеет статус всероссийской, в 2024 году к ней присоединились жители всех 89 регионов страны. В числе лидеров по количеству участников - Белгородская (более 100 тыс. участников), Воронежская (16 тыс. 685) и Кемеровская (10 тыс. 796) области.

При этом, по сравнению с прошлым годом стало в пять раз больше отличников. Порядка 49 тыс. жителей России набрали максимальные 100 баллов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Радует, что растут качественные показатели в целом по всем регионам. Это еще раз доказывает эффективность диктанта как инструмента для замера уровня цифровой грамотности населения. В результате мы дополним наши образовательные программы теми вопросами, которые вызывают сложности", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Средний балл за тестирование среди участников вырос до 69,1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Логинов , диктант

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:36 13.09.2024Тюменский IT-диктант объединил более 415 тысяч человек со всей России
19:23 13.09.2024Тюменские ученые запатентовали уникальный для Западной Сибири способ обработки почвы
19:01 13.09.2024ФАП из Исетского района претендует на победу в конкурсе "Территория образцового содержания"
18:45 13.09.2024Отопительный сезон для жителей Уватского района начнется 16 сентября