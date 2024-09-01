Тюменский ветеран Великой Отечественной войны отметил столетний юбилей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Столетний юбилей отметил в Тюмени участник Великой Отечественной войны Александр Ефимович Дикарев. Он родился 14 сентября 1924 года в селе Малые Борки Курской области (ныне село входит в Липецкую область). Окончив 9 класс средней школы, поступил в Орджоникидзеградское военное автомобильно-мотоциклетное училище Красной армии.

Когда началась война, записался добровольцем на фронт и направлен в Ессентуки, где формировалась 5-я воздушно-десантная бригада. Весной 1942 года бригада была переброшена на Таманский полуостров в город Темрюк. Затем он был переведён в особый отряд 33-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинград.

Был ранен, после выздоровления направлен в Гороховецкие лагеря, в 32-й мотострелковой бригаде 18-го танкового корпуса был командиром бронемашины разведроты, в боевых операциях уничтожил до 30 солдат противника, сержант. Принимал участие в боевых сражениях против милитаристской Японии в 1945 году.

После окончания войны преподавал автодело в Красноярске в автомобильной школе Восточно-Сибирского военного округа. Затем был переведён в Тюмень в гарнизонную автомобильную школу. После демобилизации в 1955-м долгие годы продолжал работать преподавателем в автошколе ДОСААФ, рационализатор.

Воинское звание — капитан. Много лет был активным участником ветеранского движения города Тюмени. Награждён орденом Отечественной войны II степени, почётным знаком ДОСААФ СССР, медалью РОСТО "Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин" и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.

Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов отметил, что сейчас в области Александр Ефимович тринадцатый, кто отметил 100-летний юбилей из ветеранов Великой Отечественной войны.