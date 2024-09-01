Тюменцев приглашают принять участие в "Диктанте здоровья"

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Тюменцев приглашают проверить свои знания на всероссийском "Диктанте здоровья", акция будет проходить с 16 по 21 сентября на портале Роспотребнадзора.

Участникам диктанта предлагают ответить на вопросы о правилах личной гигиены, здоровом питании, а также о профилактике заболеваний.

Масштабная образовательно-просветительская акция "Диктант здоровья" проводится ежегодно в рамках реализации коммуникационной стратегии "Санпросвет" федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья".

В 2023 году на вопросы "Диктанта здоровья" в онлайн формате ответили более 400 тыс. человек со всей России. География акции обширна – участвовали все регионы страны от Калининграда до Владивостока.