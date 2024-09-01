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Тюменские врачи помогли 11-летнему пациенту с патологией

Общество, 08:00 15 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские хирурги Областной клинической больницы № 2 помогли 11-летнему пациенту с остеомиелитом. Четыре года назад в Нижневартовске у ребенка в подреберье выявили образование воспалительного характера. Симптоматика напоминала картину онкологического заболевания. В июле 2024 года во время отдыха в Тюмени боли усилились и семья вынуждена была обратиться в детское отделение ОКБ № 2, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Мы собрали врачебный консилиум из хирургов, педиатров, анестезиологов - учитывая фоновые заболевания, неоднократные операции на грудной клетке. По результатам обсуждения принято решение о выполнении радикальной операции", - сказал начальник службы оказания медицинской помощи детям Игорь Бродер.

Команда врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов детского стационара выполнила резекцию пораженных участков ребер. Для восстановления грудного каркаса произвели пластику синтетическими и местными материалами. Сейчас пациент чувствует себя отлично. Далее предстоят реабилитационные мероприятия.

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# ОКБ №2

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