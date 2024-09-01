Тюменцам рассказали, как получить квитанцию и оплатить имущественный налог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имущественные налоги начислили жителям Тюменской области на собственность, которой они владели в 2023 году. Стартовала массовая рассылка сводных налоговых уведомлений. Оплатить налоги предстоит владельцам транспорта, квартир, домов, земельных участков, гаражей и других объектов капитального строительства. Родителям нужно оплатить налоги несовершеннолетних собственников.

"Более 585 тысяч граждан региона или 89 процентов получат уведомления на оплату налогов в электронном виде", - сказала руководитель регионального управления ФНС Татьяна Чалилова.

Как сообщает "Вслух.ру", в онлайн-режиме налоговые уведомления можно получить через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС России или портале госуслуг. Часть плательщиков получат письма по Почте России. Дубликат выдадут в налоговом органе или в МФЦ.

В документе указаны объекты, которые были в собственности, период владения в месяцах, доля плательщика, налоговая ставка, применяемый коэффициент и льготы при наличии таковых. Также есть QR-код и штрих-код для оплаты через мобильные приложения, банкоматы, в кассах отделений банка. Доступна оплата через "Личный кабинет налогоплательщика".

Через сервис можно сообщить о неточностях, если таковые есть. Заплатить имущественные налоги за 2023 год предстоит до 2 декабря 2024 года. За просрочку ежедневно будут начислять пени.