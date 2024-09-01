Тюменцев приглашают пройти квесты по "нетуристическим" районам города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участие в stand-up квестах от проекта "Тюмень наизнанку" мргут принять жители Тюмени. Участникам расскажут о нетипичных историях разных районов города: Лесобазе и Восточном. Необходима регистрация в сообществе во ВКонтакте "Тюмень наизнанку".

"В интерактивном формате нам бы хотелось познакомить участников с нетуристическими местами города, взглянув на них с юмором, рассказать интересные истории жителей районов. Почему мы выбрали район Лесобаза и улицу Олимпийскую? Про них у нас не принято рассказывать гостям, а наш проект как раз позволяет бороться со стереотипами", — сказал руководитель проекта "Тюмень наизнанку" Михаил Митюшов.

Как сообщает "КП-Тюмень", тюменцы на экскурсии будут знакомиться с интересными фактами о районах и отгадывать загадки. Прогулки пройдут по ул. Олимпийской 21 сентября с 14 до 15 часов, 28 сентября и 5 октября — по району Лесобаза.