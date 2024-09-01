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Тюменские модельеры представят сборные коллекции на форуме TNF

Общество, 17:03 15 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайнеры Тюмени представят сборные коллекции на Промышленно-энергетическом форуме TNF 18 сентября. Показ будет называться "Ода женственности". К нему привлекут большую часть тюменских дизайнеров, которые представлены в ЦУМе, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации города.

"Форум собирает большое количество участников и гостей. Поэтому модные сезоны "НЕХОЛОДНО" это отличная возможность показать достижения тюменских дизайнеров", - сказала член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

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# TNF , дизайнеры

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