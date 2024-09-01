Тоболяков приглашают познакомиться с творчеством художника Виктора Шруба

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Тобольск. Кремль. Шрубу" открылась во Дворце наместника в Тобольске. Гости смогут познакомиться с творческим наследием заслуженного художника России, живописца, монументалиста, графика, ветерана Великой Отечественной войны Виктора (Остапа) Павловича Шруба до 15 декабря, сообщает пресс-служба Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Выставочный проект, разместившийся в главном зале музейного комплекса, представляет разножанровые живописные полотна, написанные мастером во время его пребывания в Тобольске и Тюмени в 1960-90-х гг. Здесь можно увидеть наброски к дипломной работе "Священные камни Севастополя", написанные с натуры портреты соотечественников, необычный автопортрет, поздние работы. Многие из них посвящены Великой Отечественной войне, которая на протяжении всей жизни оставалась одной из центральных в творчестве воина-фронтовика.

Возрастное ограничение: 6+.