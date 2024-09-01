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Премьеру фильма "Фиеста" покажут в Викуловском районе

Общество, 16:11 15 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьерный показ документального фильма "Фиеста" пройдет в с. Викулово в Викуловском районном Доме культуры 22 сентября в 14 часов. Фильм покажет историю молодой выпускницы хореографического отделения, которая переехала из Омска в небольшое село в Тюменской области в 2009 году. На базе районного Дома культуры она создает и успешно развивает ансамбль танца "Фиеста".

"Будучи лично знакомой с такими людьми, я только восхищаюсь их упорству и преданности своему делу, поэтому мне хотелось бы рассказывать такие истории. Героя для фильма я искала среди множества сельских коллективов области. "Фиеста" показалась самой яркой и подходящей", — сказала автор идеи и режиссер документального фильма Анна Журавлева.

Как сообщает "Moi-portal.ru", над созданием фильма четыре месяца трудилась съемочная группа, в составе которой автор идеи и режиссер Анна Журавлева, оператор-постановщик Расул Гянджалиев, продюсер Дмитрий Колобов, звукорежиссер Денис Кузяков и дизайнер Максим Меньков.

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# документальное кино

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