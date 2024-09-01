В Тюмени новый концертный сезон открыли последней симфонией Бетховена

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Симфонию № 9 Ре минор Людвига ван Бетховена исполнил на открытии 66-го концертного сезона Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника. В творчестве немецкого композитора это последнее произведение. Ему 200 лет, но оно не теряет актуальности и значимости.

"При создании оркестра именно эта симфония была исполнена одной из первых и стала его визитной карточкой, дирижировал ею основатель коллектива Евгений Иванович Шестаков. В этом году мы отмечаем юбилейный десятый сезон Тюменского филармонического оркестра. Оркестр находится на высоком профессиональном уровне. Я с глубоким уважением отношусь к своим предшественникам и традициям, заложенным основателем коллектива. Поэтому для открытия сезона я решил, что мы должны исполнить именно это произведение. Это и констатация высочайшего уровня мастерства оркестра, на котором он находится, и дань уважения основателю коллектива", - рассказал перед выступлением Юрий Медяник.

Уникальность симфонии Бетховена заключается в том, что три части инструментальные, а в четвертой к музыкантам присоединяются солисты. Композитор переложил на музыку поэму Фридриха Шиллера "Ода к радости". Сольные партии в концерте исполнили солисты Московского театра "Новая опера": Елизавета Соина (сопрано), Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано), Георгий Фараджев (тенор), приглашенный солист Большого театра Владимир Байков (бас-баритон). Также прозвучали голоса солистов Хоровой капеллы Тюменской филармонии.

Симфонию № 9 эксперты считают сложным произведением. Один из исследователей творчества Бетховена, отметил, что в ней технические характеристики инструментов трепещут перед мощью замысла и эмоционального накала, с которым глухой композитор стремится преодолеть физические пределы и возможности певцов и музыкантов.

Тюменские слушатели высоко оценили мастерство музыкантов и вокалистов. Доказательство тому – продолжительные аплодисменты и крики браво.

Дирижер Юрий Медяник поблагодарил тюменцев за аплодисменты, любовь к искусству: "Только истинное искусство может возвысить людей до высот тогда, когда мы можем с вами общаться на уровне душ. И обращаюсь к вам словами авторов произведения: "Обнимитесь, миллионы!" - это важно, мы едины в любви к искусству, к настоящей музыке".

Анжела Лебедева