Культурно-гастрономический павильон открыли на TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Павильон TNF LIVE впервые установили на территории проведения III Промышленно-энергетического форума TNF. Его открыли 15 сентября. Хедлайнерами стала группа SYNTHEZZA.

"TNF LIVE – это концертно-гастрономический павильон, который мы построили впервые. Форум растет, вместе с ним растет и культурная программа. Мы имеем потребность в большом количестве мест для нетворкинга. Гораздо больше, чем в прошлом году, потому что количество участников увеличивается. Мы придумали объединить людей из нефтегазовой и креативной сфер. Мы собираем артистов, вокалистов, художников. Будем говорить с рестораторами, виноделами", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента гостеприимства и сервиса TNF Виктория Курашова.

На площадке TNF LIVE за время форума выступят певец Дмитрий Маликов, группы Billy’s Band и "Моя Мишель", баскетболист Андрей Кириленко, актриса Юлия Пересильд, историк моды Татьяна Полякова.

Горожане могут попасть на концерты, лекции через розыгрыш билетов на радио и ТВ. Кстати, во время открытия разыграли три билета. Но, как заметили организаторы программу TNF LIVE, на вечерние события пройдут только статусные участники форума.

Подробней о культурной программе по ссылке.

Напомним, III Промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Его участниками станут более 12 тыс. человек из 800 компаний. На выставке TNF EXPO разработки представили более 70 компаний из разных регионов страны.

Анжела Лебедева