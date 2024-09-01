В Тюмени открыта регистрация на фестиваль любителей туризма

| Фото: Фестиваль любителей туризма "ЛЕС" во ВКонтакте | Фото: Фестиваль любителей туризма "ЛЕС" во ВКонтакте

Областной туристско-краеведческий фестиваль "Лес" пройдёт под Тюменью с 20 по 22 сентября на базе спортивно-оздоровительной базы "Азимут".

Организаторы подготовили для гостей разнообразные маршруты от 3 км до 16 км по Припышминскому бору, мастер-классы по бегу, медицине и экологии.

Также пройдут тренинги по основам выживания и ночному ориентированию. Адрес: Червишевский тракт, 18 км, ст. 29, участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+