Четыре проекта из Тюменской области вошли в лонг-лист национальной премии "Жить вместе"

| Фото: группа "Музей истории крестьянского быта" ВКонтакте | Фото: группа "Музей истории крестьянского быта" ВКонтакте

Четыре проекта из Тюменской области вошли в лонг-лист национальной премии "Жить вместе", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Это инициативы: клуб "Жить здорово!" (с. Онохино, Тюменский район); "Народная аудитория" ( г. Тобольск); "Музей истории крестьянского быта" (д. Насекина, Тюменский район); "Особая игра для особой семьи" (г. Тюмень).

Проекты направлены на восстановление памятников архитектуры и возрождение деревянного зодчества; сохранение истории и традиций сибирской глубинки; поддержку и социализацию детей и молодежи с инвалидностью.

"Жить вместе" поддерживает сообщества инициативных людей, которые развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся. Всего в 2024 году на соискание премии было подано 730 заявок из 380 населенных пунктов страны. В лонг-лист вошли 188 проектов.