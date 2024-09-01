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Центр татарской культуры приглашает тюменцев на день открытых дверей

Общество, 09:19 17 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развлекательная и экскурсионная программа, знакомство с историей дома тюменского купца Колмогорова и Центром татарской культуры ждут тюменцев в День открытых дверей 20 сентября.

Гости смогут записаться в кружки и студии Центра татарской культуры, заполнить анкету "Мир твоих увлечений", познакомиться с руководителями клубных формирований.

Коме того, в программе - познавательно-развлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, концерт "Волшебная сила искусств".

Тюменский Центр татарской культуры | Фото: Тюменский Центр татарской культуры

Также организаторы подготовили интеллектуальную командную игру "Мафия без границ". Участникам необходимо предварительно записаться по телефону 8-912-385-5452 (Лиана).

Возрастное ограничение: 0+, вход свободный.

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