Об активном долголетии расскажут гостям инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

День активного долголетия пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 17 сентября. Тюменские "серебряные" волонтёры представят свои проекты.

Среди них - "Гиды 55+. Перезагрузка", "Бабушкин воркаут", "Арт-изба". Посетителей ожидают показательные выступления, мастер-классы, творческие выступления, викторина.

Для гостей подготовлено показательное выступление "Цигун в активном долголетии", VR-экскурсии от "серебряных" волонтёров и уличный спектакль.

Подробная программа — на сайте инфопарка.