Об активном долголетии расскажут гостям инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"
Общество, 20:07 16 сентября 2024
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
День активного долголетия пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 17 сентября. Тюменские "серебряные" волонтёры представят свои проекты.
Среди них - "Гиды 55+. Перезагрузка", "Бабушкин воркаут", "Арт-изба". Посетителей ожидают показательные выступления, мастер-классы, творческие выступления, викторина.
Для гостей подготовлено показательное выступление "Цигун в активном долголетии", VR-экскурсии от "серебряных" волонтёров и уличный спектакль.
Подробная программа — на сайте инфопарка.