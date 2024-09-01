Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы, концерты и перфомансы

| Фото: ТРЦ «Тюмень Сити Молл» | Фото: ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

Проект "Искусство выйти за рамки привычного" приглашает тюменцев на бесплатные мероприятия в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" с 17 по 21 сентября.

На мастер-классах посетители создадут картины в стиле известных художников, увидят театральные постановки, услышат красивые мелодии. Организаторы обещают с головой погрузить желающих в мир высоких искусств.

Так, 17 сентября в 18 часов на мастер-классе "Рисуем как Пьер Огюст Ренуар" (6+) расскажут про жизнь и творчество этого французского живописца, графика и скульптора. Участники попробуют создать картину в его неповторимом стиле под руководством профессионального художника. Запись обязательна.

18 сентября в 17 часов на открытом перфомансе "Раскрасим город Т" (0+) можно будет разукрасить достопримечательности Тюмени на баннере с их контурами. Его предоставит вдохновитель проекта "Видеоуроки "Путешествие по Тюменской области" Ирина Ульянова. Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.

На творческий мастер-класс "Рисуем вином" могут прийти люди старше 18 лет 19 сентября в 19 часов. Участники получат опыт создания картин, используя вместо красок напиток. Запись обязательна.

Выступление "От классики до джаза" от струнного квартета UNA CORDA Тюменской филармонии (0+) состоится 21 сентября, начало в 18 часов. Коллекти состоится из двух скрипок, альта и виолончели. В программе - произведения Моцарта, Баха, Алябьева, Огинского и других мировых авторов классической и джазовой музыки.

Посещение мастер-классов по предварительной записи здесь.