Более 17 тыс. тонн овощей собрали аграрии Тюменской области
Экономика, 19:04 16 сентября 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
17 тыс. 565 тонн овощей собрали аграрии в Тюменской области. По данным на 16 сентября, урожайность составила 466 центнеров с гектара, сообщили в региональном департамент АПК.
Всего с 377 гектаров собрали 4 тыс. 484 тонны капусты, 7 тыс. 665 тонн свеклы, 2 тыс. 797 тонн моркови. Картофеля собрано 70 тыс. 844 тонн с 2 тыс. 485 гектаров. Урожайность достигла 285 центнеров с гектара.
Обмолот зерновых и зернобобовых культур превысил 252 тыс. 596 гектаров. Валовой сбор составил 627 тыс. 997 тонн.