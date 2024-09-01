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Более 17 тыс. тонн овощей собрали аграрии Тюменской области

Экономика, 19:04 16 сентября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

17 тыс. 565 тонн овощей собрали аграрии в Тюменской области. По данным на 16 сентября, урожайность составила 466 центнеров с гектара, сообщили в региональном департамент АПК.

Всего с 377 гектаров собрали 4 тыс. 484 тонны капусты, 7 тыс. 665 тонн свеклы, 2 тыс. 797 тонн моркови. Картофеля собрано 70 тыс. 844 тонн с 2 тыс. 485 гектаров. Урожайность достигла 285 центнеров с гектара.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур превысил 252 тыс. 596 гектаров. Валовой сбор составил 627 тыс. 997 тонн.

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# уборка урожая

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