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Тюменцы встретятся с писателем Екатериной Аксеновой в детской библиотеке

Общество, 16:35 16 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Литературная встреча с неоднократным лауреатом Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина Екатериной Аксеновой состоится в Центральной детской библиотеке в Тюмени 17 сентября. Начало — в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В 2021 году книга Екатерины "Дорога на Тортугу" победила в номинации "Выбор детского жюри", а в 2022 году произведение "Пешком по небу" стало лидером номинации "Выбор литературного совета".

Автор расскажет о творческом пути, вдохновении, о том, как рождаются книги. Также она проведет мастер-класс на тему "Как сочинить истории?". Вместе с участниками встречи она нарисует карту путешествия к своему острову свободы по книге "Дорога на Тортугу".

Библиотека расположена по адресу: ул. Харьковская, 48.

Возрастное ограничение: 12+.

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# библиотеки , писатели

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