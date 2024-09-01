Тюменских школьников приглашают на литературный конкурс имени Ивана Шмелева

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащихся 6–11 классов из Тюменской области приглашают на международный литературный конкурс имени Ивана Шмелева "Лето Господне". Направления конкурса предполагают знакомство с материалами и текстами, отражающими систему православных ценностей.

Среди номинаций конкурса: "Священное Евангелие как основание русской литературы", "Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит!", посвященная 295-летию со дня рождения и 225-летию кончины полководца Александра Суворова, "Помните! Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придет никогда, — помните!", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и другие.

На конкурс принимаются работы, написанные на русском языке, объемом не менее 5 тыс. и не более 20 тыс. знаков. Подать работу можно на сайте. Заочный этап приема текстов продлится до 1 декабря 2024 года. Подробности — по ссылке.

На очный этап в дни весенних школьных каникул в Москву пригласят финалистов, чьи работы отберет конкурсная комиссия. Они напишут итоговую работу на предложенную тему, по результатам которой определят призеров. Творческие работы победителей войдут в сборник, будут опубликованы на сайте конкурса и в СМИ, сообщается на сайте Тобольской митрополии.