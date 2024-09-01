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На экскурсию по индустриальным паркам приглашают тюменских предпринимателей

Общество, 08:43 18 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча предпринимателей и экскурсия по индустриальным паркам пройдет в Тюмени 23 и 24 сентября. Забронировать место и узнать более подробную информацию можно по ссылке, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Мероприятие подойдет для тех, кто планирует организовать собственное производство, работать напрямую с производителями и разобраться в рынке госзаказов более детально

23 сентября спикеры расскажут о трендах и инструментах рынка продаж и госзакупок 2024-2025 годов, о программах господдержки бизнеса и другое. 24 сентября участники отправятся на экскурсию в индустриальные парки, посетят промышленные предприятия.

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# индустриальные парки , предпринимательство

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