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Ученые изучают особенности нерестового хода чира на Ямале

Общество, 15:00 17 сентября 2024

Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

Распределение, численность и условия воспроизводства нерестового стада чира (щокура) в нижнем течении Оби изучают ученые Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Экспедиция работает в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В промысловых уловах специалисты оценивают массу, коэффициент жирности рыбы, ее готовность к нересту. Чир начинает его позже остальных сиговых: в октябре-ноябре, когда водоемы начинают покрываться льдом. Результаты исследований лягут в основу рекомендаций допустимого вылова на 2026 год.

Щокур – ценный сорт рыбы, которая водится на территории Ямало-Ненецкого АО. Со временем его запасы в Оби снижаются, поэтому чир находится под пристальным вниманием ученых, сообщает пресс-служба ВНИРО.

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# нерест , Тюменский филиал ВНИРО , ученые , ямальская рыба

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