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В Тюмени три мемориала подготовят к 80-летию Победы

Общество, 08:14 19 сентября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три мемориала, посвященных истории Тюмени и событиям Великой Отечественной войны, подготовят к 80-летию Победы. На Исторической площади у камня, заложенного в честь основания Тюмени, сделают живую изгородь; на фасаде здания на Южном пруду появится надпись "80-летие Победы"; в сквере им. Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева будут поправят зеленые насаждения, сообщает пресс-служба администрации города.

Такие решения приняли в ходе рабочей поездки представители городского совета ветеранов совместно с советом ветеранов Калининского округа и специалистами МКУ "ЛесПаркХоз".

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# Великая Отечественная война , Историческая площадь , пруд Южный

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