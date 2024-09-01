В Тюмени три мемориала подготовят к 80-летию Победы

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три мемориала, посвященных истории Тюмени и событиям Великой Отечественной войны, подготовят к 80-летию Победы. На Исторической площади у камня, заложенного в честь основания Тюмени, сделают живую изгородь; на фасаде здания на Южном пруду появится надпись "80-летие Победы"; в сквере им. Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева будут поправят зеленые насаждения, сообщает пресс-служба администрации города.

Такие решения приняли в ходе рабочей поездки представители городского совета ветеранов совместно с советом ветеранов Калининского округа и специалистами МКУ "ЛесПаркХоз".