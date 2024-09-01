Более 6 тыс. работающих тюменок получили пособия по беременности и родам с начала 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 тыс. 687 работающих женщин Тюменской области получили пособия по беременности и родам с начала 2024 года. Данная мера поддержки предоставляется работающим беременным женщинам и женщинам, усыновившим ребёнка младше трёх месяцев.

В 2024 году минимальный размер пособия составляет 88 тыс. 565,40 рублей, максимальный — 783 тыс. 707,62 рублей, сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.

Размер выплат зависит от среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Если в это время женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то такие периоды по её заявлению можно заменить предыдущими годами.

Основанием для назначения пособия служит электронный листок нетрудоспособности, который открывают в женской консультации на сроке 30 недель беременности. Отпуск по беременности и родам обычно длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после, а при родах с осложнениями — до 156 дней. В случае многоплодной беременности продолжительность отпуска увеличивается до 194 дней. Пособие выплачивают в проактивном порядке за весь период отпуска единовременно в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений.

Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда по Тюменской области можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – во ВКонтакте, в Одноклассниках и в Telegram.