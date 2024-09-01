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300 исполнителей приняли участие в фестивале-конкурсе "Играй, гармонь тюменская"

Общество, 15:10 17 сентября 2024

Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Около 300 исполнителей выступили в ежегодный фестивале-конкурсе "Играй, гармонь тюменская", который прошел в Тюмени в 13 раз.

Заявки на участие подали 50 тюменских народных коллективов, гармонистов, исполнителей народных песен и современных композиций в сопровождении гармони, баяна, балалайки и аккордеона, сообщает пресс-служба Центра русской культуры.

Участники выступали в номинациях: "Сольное инструментальное исполнительство", "Коллективное инструментальное исполнительство", "Поющий гармонист", "Под звуки гармони". Добавим, в 2024 году организаторы учредили номинацию "Коллективное семейное исполнительство", посвященную Году семьи.

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Победителей конкурса объявят 27 сентября в 19 часов в ДК "Торфяник" на гала-концерте.

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