Тюменские студенты могут изучать фронтенд- и бэкенд-разработку по программе Яндекса

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Студенты ТюмГУ могут изучать фронтенд- и бэкенд-разработку по программе Яндекса с 2024 учебного года. У компании более 30 бакалаврских и магистерских программ в партнёрстве с университетами по всей стране.

Количество совместных образовательных программ университетов и IТ-компаний с 2021 года выросло втрое: было открыто 60 новых бакалавриатов и магистратур, а общее их количество достигает сегодня 86. Треть из них — программы Яндекс Образования. Помимо этого, у Яндекса есть четыре аспирантуры, две из них — в области искусственного интеллекта, сообщают в организации.

"Для нас важно, чтобы талантливые школьники и студенты по всей стране имели доступ к качественному IТ-образованию. С нового года стартовал флагманский бакалавриат для будущих создателей ИИ-технологий — AI360. Учиться на разных программах Яндекса в 2024-2025 году будут более 10 тысяч студентов", — отмечает директор Яндекс образования Дарья Козлова.

В Тюменской области также запущен образовательный проект Яндекса для подростков — Яндекс Лицей. Сейчас в регионе открыты шесть площадок, выпускниками Лицея стал 471 человек.