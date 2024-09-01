Тюменские компании сферы туризма могут присоединиться к программе поддержки бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании туристической сферы могут присоединиться к программе поддержки бизнеса в 2025 году. Специалисты будут работать над повышением эффективности гостиничного и туристического бизнеса, чтобы повысить его конкурентоспособность с учётом сегодняшних реалий. Отметим, в 2019 году Тюменская область стала одним из первых регионов, где успешно стартовал нацпроект "Производительность труда", сообщает пресс-служба Тюменского технопарка.

"В условиях санкций и ограничений для выезда важно развивать внутренний туризм. В работе с компаниями мы сосредоточим усилия на оптимизации затрат и расширении спектра услуг для их гостей и клиентов. Наша совместная задача – улучшить сервис и снизить стоимость услуг, чтобы привлечь как местных, так и иностранных туристов", – сказал эксперт Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Олег Ковтун.

Для участия в программе поддержки есть несколько условий: выручка компании должна составлять не менее 180 млн рублей в год, а доля иностранного капитала не превышать 50 %. Проект длится шесть месяцев. Под руководством экспертов в сфере бережливых технологий в компании выберут и оптимизируют одно из ключевых направлений деятельности. Тюмень станет одной из первых площадок для реализации программы поддержки туротрасли.

"Тюмень – очень перспективный регион в сфере туризма. Здесь уникальная природа, которая привлекает туристов. Этот бизнес здесь востребован, и я думаю, он будет развиваться. Ну и сами жители Тюмени и области очень гостеприимны и доброжелательны. И всегда радуют гостей тёплым отношением", – добавил Олег Ковтун.

На поддержку могут претендовать гостиницы, кемпинги, санаторно-курортные организации, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки культуры и отдыха, пляжи и аттракционы. Подать заявку на сайте Производительность.рф или обратиться в Региональный центр компетенций Тюменского технопарка, чтобы попасть в перечень для отбора.