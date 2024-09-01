В Тюмени более чем в два раза сократят сроки подключения новостроек к коммунальным сетям

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Проект, нацеленный на оптимизацию подключения новостроек к сетям водоснабжения и водоотведения, подготовили в Тюмени. Сроки подключения планируют сократить более, чем в два раза, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Губернатором Тюменский области поставлена задача оптимизировать процедуру заключения договоров на поставку услуг водоснабжения и водоотведения к строящимся многоквартирным домам. Алгоритм, предшествующий заключению договора, — двусторонний и требует взаимного обсуждения. Мы оптимизируем документооборот и ряд производственных процессов. От компаний-застройщиков требуется качественное оформление заявки и своевременное предоставление документов", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Водоканал предлагает строителям воспользоваться электронным сервисом для расчёта платы за нагрузку на сети. Избежать ошибок при подаче документов поможет дистанционная проверка заявки до регистрации. Для этого создали отдельный электронный почтовый ящик и определили специалистов, которые в течение трех рабочих дней проверят все документы и, при необходимости, помогут их скорректировать.

Представители компаний-застройщиков предложили организовать для них новый формат оказания консультативных услуг и изменить форму информации на сайте.

"План, представленный водоканалом упрощает взаимодействие и дает понимание процессов. Будет проще работать проектировщикам, быстрее вникнут новые специалисты", - отметил руководитель проекта группы компаний "Меридиан Констракшин" Олег Бутков.

В перспективе предполагается рассмотреть возможности цифровизации процессов. Предложения сторон внесли в "дорожную карту".